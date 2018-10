Bruno Henrique sofre nova pancada no olho e vira dúvida do Santos para sexta

O Santos ganhou do Atlético-PR por 1 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, mas o técnico Cuca ficou com duas dúvidas para o jogo de sexta-feira diante do Vitória, às 21h30, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro: o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Robson Bambu.

Bruno Henrique voltou a levar uma pancada no olho direito, o mesmo que o deixou de fora dos gramados por quase todo o primeiro semestre. O jogador sofreu uma lesão na retina em 17 de janeiro, em uma partida do Campeonato Paulista, contra o Linense. Passou por uma série de exames, inclusive na Alemanha, e voltou a jogar usando um óculos de proteção após três meses, mas ainda não recuperou a boa forma física e técnica que tinha antes.

Por causa da pancada no olho, o atacante precisou ser substituído por Kaio Jorge no decorrer do duelo contra o Atlético-PR. Nesta segunda-feira, o atleta será reavaliado pelo departamento médico do Santos.

Robson Bambu, por sua vez, só jogou 25 minutos diante da equipe paranaense, antes de precisar dar lugar a Luiz Felipe. O zagueiro sentiu dores na coxa direita e também será examinado para possivelmente saber quando poderá novamente ficar à disposição de Cuca.

O Santos é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos ganhos, um atrás do Cruzeiro. Depois do jogo com o Vitória, em Salvador, o time santista joga como mandante contra Corinthians no dia 13, às 19 horas, no Pacaembu, pela rodada seguinte da competição nacional.