Bruno Henrique tranquiliza torcida do Flamengo: 'Gelo é só prevenção mesmo'

Apesar da vitória convincente pelo placar de 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a torcida ficou apreensiva, já que o atacante Bruno Henrique saiu no final do segundo tempo e colocou uma bolsa de gelo no joelho direito. Ele tratou de tranquilizar os rubro-negros ainda na beira do gramado.

"Estou feliz por ter voltado e ter marcado o gol. O time está de parabéns pelo desempenho. O gelo é só prevenção mesmo. Em uma jogada, o zagueiro me deu uma porrada. Fiz um movimento e mexeu um pouco o joelho, mas nada preocupante. Graças a Deus, estou bem", garantiu o ídolo rubro-negro.

O zagueiro Gustavo Henrique também comentou o triunfo sobre o time equatoriano. Ele valorizou o primeiro gol marcado com a camisa rubro-negra e se mostrou ainda mais contente por ter sido no Maracanã numa partida da Libertadores.

"A primeira vez a gente nunca esquece. Eu estava buscando muito esse momento. Estava me cobrando muito. Foi um momento inesquecível no Maracanã. Estou muito feliz por poder fazer um golzinho. Eu me cobro muito com isso, meu filho pediu gol. Então, foi sangue no olho para fazer isso. Deus faz as coisas no momento certo", destacou.

O técnico Jorge Jesus, resumiu o jogo da seguinte forma: "Praticamente, eles não tiveram oportunidade de gol. Com muita intensidade na primeira hora de partida, portanto, construímos um bom jogo e conseguimos fazer 3 a 0 durante este período do jogo".