Bruno Henrique vê Scarpa pronto no Palmeiras e minimiza mudanças no time

O volante Bruno Henrique se mostrou confiante para o primeiro compromisso do Palmeiras após o período de interrupção no calendário nacional em virtude da Copa do Mundo: o clássico contra o Santos, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitos desfalques, o time estará bastante modificado.

+ Róger Guedes é oficializado como novo reforço do Shandong Luneng, da China

+ Confira a tabela da Série A do Brasileirão

O técnico Roger Machado não poderá contar com Keno, vendido para o futebol do Egito, com os suspensos Jailson, Luan, Moisés e Dudu, nem com Borja, que se recupera de cirurgia no joelho direito. Nos amistosos realizados recentemente no Panamá e na Costa Rica, o comandante utilizou uma formação com Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran no meio, e Willian mais à frente.

"O elenco está pronto. Se sair um jogador, não só negociado, mas por cartão ou lesão, temos opções. Estamos preparados, sim", enfatizou Bruno Henrique, que citou especificamente Gustavo Scarpa em outra resposta. O meia não atua em uma partida oficial desde março. Graças a um habeas corpus obtido junto ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), em Brasília, conseguiu encerrar seu vínculo com o Fluminense e ser novamente registrado pelo Palmeiras – a disputa judicial entre ele e o clube carioca continua.

"Ele está muito motivado para jogar. Quando volta de uma situação dessas, você volta com muita vontade. Estamos felizes por ele também. Vai nos ajudar muito", comentou o volante, acrescentando que não vê a falta de entrosamento como um obstáculo para a retomada palmeirense na temporada: "Esse tempo que tivemos para trabalhar deu bastante tempo para entrosar o Lucas Lima, Hyoran e Scarpa. Nos amistosos que tivemos, os três foram muito bem. Acho que não teremos nenhum problema".

A provável formação do Palmeiras no clássico deverá ter: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran; Willian.

O time ocupa a sexta colocação no Brasileirão, com 19 pontos, a oito do líder Flamengo. Já o Santos tem 13, apenas um à frente do primeiro integrante da zona do rebaixamento, o Bahia, que soma 12.