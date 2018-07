Bruno Henrique volta ao time titular do Corinthians

Recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, Bruno Henrique está de volta ao Corinthians para enfrentar o Figueirense, neste sábado, no Itaquerão. O volante treinou entre os titulares nesta sexta-feira e teve a sua escalação confirmada. A dúvida é apenas se ele terá fôlego para aguentar os 90 minutos já que está sem jogar há duas semanas.

Bruno Henrique se machucou contra o Joinville, no último dia 6, e só será titular por falta de opções: Ralf (suspenso), Cristian (machucado), Elias (com a seleção brasileira) e Petros (vendido para o Betis, da Espanha). O Corinthians, inclusive, jogará com apenas um volante e terá uma formação bastante ofensiva. Além de Bruno Henrique, o meio de campo terá Jadson e Renato Augusto, que terão a responsabilidade de armar as jogadas para o trio de ataque formado por Luciano, Malcom e Vagner Love.

Caso Bruno Henrique não suporte os 90 minutos, ele deve ser substituído pelo garoto Marciel, recém-promovido das categorias de base e que ainda não fez nenhum jogo pelo profissional. "O Bruno Henrique começa a partida, trabalhamos o Marciel para uma possibilidade porque não sabemos se o Bruno aguenta todo o jogo. A função do Marciel é mais de segundo volante", explicou o auxiliar técnico Cléber Xavier.

Antes de se machucar, Bruno Henrique havia sido titular nos últimos quatro jogos do Corinthians. O volante ganhou a vaga na equipe depois que Tite deixou Elias no banco. A justificativa do treinador é que o time deveria estar preparado para jogar sem Elias, na Copa América.