Bruno lamenta 'gol besta' em derrota do Palmeiras

VARGINHA - Substituto do poupado Fernando Prass, o goleiro Bruno lamentou a derrota do Palmeiras para o Boa, por 1 a 0, neste sábado à tarde, em Varginha-MG, encerrando uma sequência de 12 jogos de invencibilidade da equipe alviverde. Para ele, o time pecou pela falta de atenção no gol marcado por Karanga, logo a dois minutos de partida.

"Tínhamos uma gordura, mas não queríamos ter perdido o jogo hoje (sábado), principalmente da maneira que foi. Tomamos um gol muito besta no começo do jogo e no primeiro tempo não conseguimos jogar. Não conseguimos fazer nada. Caímos na marcação deles. Melhoramos na segunda etapa, mas não foi o suficiente para conseguir a vitória", analisou o goleiro.

Já o zagueiro Henrique entrou em campo com a camisa de número 99 numa alusão ao aniversário do clube, que será comemorado na próxima segunda-feira. Ele também celebrava a convocação para a seleção brasileira, mas não teve uma boa atuação diante do Boa. O capitão alviverde também lamentou o resultado.

"No primeiro tempo entramos meio lentos, mas melhoramos no segundo. Tentamos, a gente buscou o gol, no entanto eles se fecharam e não conseguimos. Agora é descansar e pensar na Copa do Brasil", comentou Henrique, em referência à partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-PR, quarta-feira, em Curitiba.