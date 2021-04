Bruno Marques admite alívio com gol e vitória do Santos no Paulistão

O atacante Bruno Marques não escondeu o alívio pela vitória do Santos sobre a Inter de Limeira, por 2 a 1, neste domingo. O resultado encerrou uma sequência de três jogos sem vitória, incluindo também jogos da Copa Libertadores. O triunfo levou o time santista à liderança do Grupo D do Estadual.

"É muito importante (a vitória), perdemos o jogo passado, não foi como a gente queria. Mas, graças a Deus, saímos com a vitória hoje", comentou o jogador, referindo-se à derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta, na sexta-feira.

Bruno Marques também celebrou ter voltado a balançar as redes. Ele ainda não havia marcado na temporada 2021. Foi o seu quarto gol com a camisa santista. "Fazia um tempo que não balançava as redes, tirei um peso das costas. Graças a Deus, consegui fazer o gol e saímos com três pontos."

Ele admitiu que a espera pelo gol só aumentou a alegria, uma vez que o VAR analisou o lance e demorou cerca de seis minutos para confirmar a validade do gol. "A pressão era enorme. O coração ali quase que para, mas deu tudo certo."

Depois de uma série de tropeços no Estadual, o Santos ganha confiança para a estreia na fase de grupos da Libertadores, na terça-feira, contra o Barcelona, do Equador. "Com certeza, é sempre bom ir para o próximo jogo com a vitória. É uma confiança a mais. E vamos com tudo para esse jogo da Libertadores", disse o atacante do Santos.