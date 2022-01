Candidato a 'curinga', Bruno Melo promete raça e técnica no Corinthians

A direção do Corinthians apresentou nesta quinta-feira seu segundo reforço para a temporada 2022. Bruno Melo, de 29 anos, chega ao clube para atuar como "curinga", podendo atuar na lateral-esquerda, como zagueiro e até como volante. Em sua apresentação, o jogador prometeu raça e técnica em campo.

"O que o torcedor pode esperar é raça, vontade. Sou técnico. Velocidade, minha característica maior é raça, tenho certeza que vou cair nas graças do torcedor", disse Bruno Melo. "Devido a minha altura, tenho jogo aéreo bom. Minha origem é na lateral, mas já joguei de zagueiro. Tenho que me preparar para estar à disposição do Sylvinho onde ele quiser."

Leia Também Ministério Público do TCU quer informações sobre financiamento da Caixa ao estádio do Corinthians

O jogador chegou ao clube paulista por empréstimo até o fim do ano. Ele pertence ao Fortaleza. E não evitou as comparações. "Aqui é totalmente diferente do Fortaleza em termos de estrutura, já tinha vindo treinar aqui. É outro patamar. Eu até brincando com amigos da minha cidade que hoje a gente joga ao lado dos caras de seleção, como o Paulinho e o Willian. São caras muito gente fina, vou me dar bem com eles."

Com seu jeito informal, Bruno Melo admitiu a surpresa com a proposta de jogar no Corinthians. "Só acreditei mesmo quando cheguei aqui, primeiro treino com os companheiros, aí sim pude dizer: 'caxxxxx', estou no Corinthians'. Não sou muito de dar entrevista, sou tímido, cearense. Estava em Paracuru, minha cidade, quando meu empresário ligou e perguntou: 'E aí, você está preparado para jogar no Corinthians?' Não acreditei. Corinthians? Sério? Nem pensar duas vezes, quem não quer, não é?"

Vestindo a camisa 27, Bruno Melo será alternativa ao veterano Fábio Santos e ao jovem Lucas Piton na lateral esquerda. Na zaga, pode disputar vaga com Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson Bambu, se este for confirmado como novo reforço do Corinthians nos próximos dias.