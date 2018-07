Bruno Mendes fica mais perto de voltar ao Botafogo O atacante Bruno Mendes está próximo de acertar sua situação com o Botafogo. Nesta sexta-feira, em uma audiência em Campinas, o Macaé, do litoral norte do Rio, o Guarani e o ex-zagueiro Andrei chegaram a um acordo e a Justiça do Trabalho ficou de expedir um documento à CBF para que o contrato de Bruno com o Botafogo seja reestabelecido.