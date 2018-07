Bruno Mendes promete superar má fase no Botafogo O atacante Bruno Mendes surpreendeu no Botafogo com um começo arrasador no clube, com seis gols marcados em oito partidas no último Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo. O bom rendimento lhe rendeu a honra de vestir a camisa 7 nesta temporada, mas mesmo assim a situação é bem diferente em 2013, com apenas um gol em seis jogos. O jogador reconheceu o momento ruim, mas prometeu dar a volta por cima no time carioca.