Bruno Mendes troca seleção sub-20 por audiência

O processo judicial envolvendo a venda dos direitos do atleta, do Guarani para um grupo de empresários - que possibilitou a ida dele para o Botafogo -, fez com que o atacante ficasse de fora das últimas rodadas do Brasileirão.

"Estou tentando ficar tranquilo, e espero que isso se resolva logo. Sexta tem a audiência, e quero que tudo se resolva para que eu continue jogando pelo Botafogo", disse o jogador, na Granja Comary. Ele marcou seis gols no Brasileirão.

O Botafogo fechou a programação para a pré-temporada de 2013. O time vai ficar concentrado por nove dias no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei, em Saquarema (RJ). Este ano, a preparação da equipe do técnico Oswaldo de Oliveira também foi feita na cidade. Em 19 de janeiro, o Botafogo estreia pelo Campeonato Carioca contra o Duque de Caxias, no Engenhão.