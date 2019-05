Bruno Méndez é convocado para Mundial Sub-20 e desfalca Corinthians

Sem ter feito sua estreia com a camisa do Corinthians, o zagueiro Bruno Méndez vai disputar o Mundial Sub-20 pelo Uruguai. O jogador foi convocado para o torneio que será disputado na Polônia de 23 de maio a 15 de junho. A Celeste está no Grupo C, ao lado de Honduras, Nova Zelândia e Noruega.

Méndez é o capitão da seleção uruguaia e chamou a atenção dos dirigentes corintianos atuando pela equipe nacional e pelo Montevideo Wanderers. Durante o Campeonato Sul-Americano Sub-20, o Corinthians se aproximou do acerto com o zagueiro e confirmou sua transferência para ficar com 85% dos direitos econômicos do atleta.

O jogador ainda não estreou pelo clube brasileiro e foi apenas relacionado para quatro partidas até o momento. Mesmo assim, a torcida costuma pedir a entrada do uruguaio nos jogos, mas o técnico Fabio Carille ainda não testou o uruguaio no sistema defensivo do Corinthians, que tem como titulares os zagueiros Henrique e Manoel.

Liberado pela diretoria alvinegra, Bruno Méndez já está em Montevidéu treinando com seus companheiros de seleção. O Uruguai nunca venceu o Mundial Sub-20 e bateu na trave duas vezes, com os vice-campeonatos em 1997 e 2013. Para a edição deste ano, o Brasil não conseguiu a sua classificação por ficar em quinto lugar no Sul-Americano.