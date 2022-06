Bruno Méndez volta após empréstimo e já deve reestrear no Corinthians no sábado

Bruno Méndez foi a novidade no elenco do Corinthians, nesta quinta-feira, no primeiro treino após a goleada sobre o Santos, por 4 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro, que estava emprestado ao Internacional, caso seu nome seja regularizado na CBF, já poderá atuar no sábado frente ao rival da Vila Belmiro, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

"Quando soube que ele (Bruno Méndez) era nosso, sempre transmiti a ideia de que seria bom se ele voltasse. É um jogador agressivo, com aquele espírito que eu gosto. É um jogador competitivo, com personalidade, tem qualidade, é jovem, tem margem de progressão, então acho que vai ser muito útil", disse o técnico Vítor Pereira.

Bruno Méndez retorna em um momento no qual o setor defensivo corintiano sofre com lesões. João Victor foi substituído durante a goleada sobre o Santos com dores no tornozelo direito, enquanto Gil trata lesão no músculo posterior da coxa direita. As opções do treinador português para formar a dupla de zaga são Raul Gustavo, Robson Bambu e Robert Renan.

Renato Augusto e Gustavo Silva continuam em tratamento e também devem ficar de fora do clássico pelo Brasileirão. Um time provável poderá formar com: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Robson Bambu, Robert Renan e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz (Xavier) e Giuliano (Matheus Araújo); Adson, Gustavo Mantuan (Giovane) e Júnior Moraes.