Bruno Mezenga diz estar entrosado com Vágner Love

A lombalgia de Adriano vai deixá-lo fora da partida contra o Universidad Católica e pode levar o técnico Andrade a dar nova chance a Bruno Mezenga. Ele formou a dupla de ataque do Flamengo com Vágner Love na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pelas semifinais da Taça Rio, e garante que já se entende bem com o companheiro.

"Estamos bem. Nosso entrosamento é bom e fiquei muito feliz em acertar o passe para ele contra o Vasco. Sempre conversamos quando temos um tempo, dentro de campo mesmo, para acertar o posicionamento. Espero que na quarta dê certo novamente", afirmou.

Bruno Mezenga garante que o triunfo no clássico aumentou a motivação do Flamengo para a Libertadores. "O time se saiu muito bem no jogo contra o Vasco e fico feliz de ter ajudado. Foi uma vitória muito importante e que nos dá ainda mais vontade de ganhar este jogo de quarta-feira, porque é uma partida fundamental para o time na Libertadores", disse.