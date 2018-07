Bruno não se incomoda com preocupação com as laterais no São Paulo

Uma das novidades do São Paulo para 2015, as laterais seguem como um dos principais focos de preocupação da torcida. Na vitória contra a Penapolense por 3 a 1, no domingo, na estreia do Campeonato Paulista, o setor ocupado por Bruno e Carlinhos mais uma vez foi bastante atacado e gerou alguns momentos de correria.

Para Bruno, as desconfianças são normais, mas ele espera um voto de confiança da torcida. O ex-jogador do Fluminense, no entanto, diz que não se incomoda com as eventuais críticas que possam aparecer. "Desde o primeiro dia falam que atacamos muito, nossa característica é essa. Mas a gente marca e ajuda. No Fluminense era assim e tenho certeza de que com o professor (Muricy Ramalho) a gente vai acertar. Vamos tirar de letra".

O lateral acredita que o desempenho do time tricolor ainda precisa evoluir, mas ficou satisfeito com o aproveitamento na vitória sobre a Penapolense. "Ficamos feliz pelo desempenho e pela força de vontade. Tecnicamente temos muito que evoluir, mas o calor e o campo atrapalharam. Acredito que isso virá com o tempo e vamos evoluir para jogar como um time grande faz", finalizou.