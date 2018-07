Bruno nega que problema do Palmeiras seja goleiro, mas respeita Prass

O Palmeiras contratou o goleiro Fernando Prass para a próxima temporada e deixou clara a crise que assola a escola de goleiros do clube. Desde 1994 o clube não contratava um goleiro. Para muita gente no clube, o tabu de 18 anos chegou ao fim por culpa de Bruno, atual responsável pela meta alviverde. Em uma entrevista exclusiva ao Estado, ele fala da contratação de um concorrente e por mais que tente negar, não consegue esconder sua insatisfação e faz questão de lembrar que o mesmo goleiro que foi rebaixado, é o que meses antes foi campeão da Copa do Brasil e sendo eleito o melhor jogador da posição.

"Todo mundo sabe que o problema do Palmeiras não é goleiro. Não caímos por causa de goleiro. Fomos campeões da Copa do Brasil com o mesmo time que fomos rebaixados no Campeonato Brasileiro e que tinha o mesmo goleiro (o próprio Bruno). Quase não tomamos gols na Copa do Brasil e tomamos muitos no Brasileiro", lembra Bruno, deixando claro que não é uma crítica ao setor defensivo. "O time ganhou a Copa do Brasil e o time caiu no Brasileiro. A culpa não é de A ou B, mas de todos."

Fazendo uma autocrítica, Bruno acredita que não tenha falhado a ponto de perder o posto de titular do Palmeiras, pelo contrário. Ele foi um dos poucos jogadores da equipe que conseguiram se destacar individualmente na temporada, sendo eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil, em eleição realizada por um dos patrocinadores do campeonato.

"Não sei te dizer no que eu falhei. Assumi o gol do Palmeiras no meio da Copa do Brasil e fomos campeões. Fui eleito o melhor goleiro da competição e no Brasileiro posso ter cometido alguns pequenos erros, mas todo mundo errou", lembrou o jogador, que deixa claro não estar preocupado com as críticas que sofreu nos últimos meses. "Não ligo, sinceramente. O que importa para mim são as opiniões de quem realmente faz parte da minha vida, que são meus treinadores de goleiros passados e atuais e meus amigos como Marcos e Sérgio. Eles falando que estou bem, fico tranquilo."

Para tentar evitar polêmica, Bruno garante que vai se reapresentar no dia 3 de janeiro normalmente e que promete se dedicar ainda mais nos treinamentos para conseguir, pelo menos, fazer o técnico Gilson Kleina ter uma dúvida em relação a quem deveria ser o titular. "Eu aceitaria ir para o banco de novo. Sou empregado e faço o que me mandam, mas vou fazer de tudo para jogar e se não conseguir, vou continuar honrando a camisa do Palmeiras do mesmo jeito."

Fernando Prass será apresentado nesta quinta-feira, às 12h, na Academia de Futebol. O ex-jogador do Vasco assinou contrato de três anos com o Palmeiras.