Bruno Oliveira diz que pode jogar em qualquer posição do meio-campo do Santos

Reforço do Santos para a temporada 2022, o meia Bruno Oliveira foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. O jogador de 23 anos chegou à Vila Belmiro por empréstimo de um ano, junto à Caldense, e se colocou à disposição do técnico Fábio Carille para atuar em qualquer posição no meio-campo santista.

"Hoje em dia, o futebol pede que um meio-campista esteja preparado para jogar como primeiro volante, segundo volante, mais para a frente. Onde o Carille achar melhor, eu estou preparado. Já joguei pelas beiradas do campo. Estou preparado. Onde ele achar melhor, estou à disposição", disse o jogador.

Bruno Oliveira chegou ao Santos com a tarefa de melhorar a criação do time, que penou ao longo da temporada passada. Carille precisou recorrer ao volante Carlos Sánchez e a atacantes para elevar o nível da armação da equipe. A necessidade motivou a principal contratação do ano, o meia Ricardo Goulart.

E Bruno Oliveira já se aproximou do veterano para extrair boas lições em campo. "O Goulart foi de que me aproximei mais, por ele ter chegado agora. É um jogador excepcional. Estou sempre quietinho, na minha, só olhando e sugando ao máximo que ele faz para aprender bastante", declarou.

O meia admitiu ser torcedor do Santos e disse ter ficado emocionado com a chegada ao clube do coração. "Assim que eu cheguei, por mais que eu tente esconder, como é um time do coração, fiquei impressionado com os jogadores de tanta qualidade. Todo mundo é bem humilde, me acolhe bem. O professor Carille é uma pessoa sensacional, que tem muito a agregar."