Santos anuncia contratação do meia Bruno Oliveira por empréstimo até o fim do ano

O Santos oficializou nesta terça-feira o acordo de empréstimo com o meia Bruno Oliveira até dezembro de 2022. O jogador veio da Caldense, assinou o contrato e comemorou o acordo com o "clube do coração." Ele chega para um posição carente e vai brigar para ser o tão buscado "cérebro" da equipe de Fábio Carille.

"Foi impactante. Sou santista por influência da família, e a ficha ainda não caiu. Estou muito emocionado em estar aqui, é um grande sonho", comemorou o meia. "Foi aqui em Santos que vi meus ídolos jogarem e eu sempre torcia pela televisão. Hoje tenho a chance de estar aqui com eles, é uma sensação inexplicável."

Revelado nas categorias de base do Bragantino em 2017, o armador teve passagens por XV de Piracicaba e Grêmio Osasco, antes de ser adquirido pela Caldense, em 2020. Na Vila Belmiro, terá a grande chance da carreira.

O Santos carece de um clássico armador, e Bruno Oliveira chega sonhando em assumir a função. Com o uruguaio Carlos Sanchez em baixa, ele deve brigar pela vaga com o prata da casa Gabriel Pirani.

Ele anotou oito gols na temporada passada, sendo três no Vitória. Bruno explicou seu estilo de jogo ao torcedor santista. "Gosto de estar com a bola no pé. Fico incomodado quando a bola não vem para mim. Sou um cara guerreiro, meus companheiros falavam que eu tenho três pulmões, devido a minha velocidade", ressaltou suas características.

O futebol atrevido e a visão de jogo de Bruno Oliveira chamaram a atenção dos dirigentes santistas, que apostam muito em seu futebol. Ele foi o primeiro contratado e a expectativa é que cumpra o que fez nos outros clubes com a camisa santista.