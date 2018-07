Bruno Paulo espera ter mais chances no Vasco em 2011 Um dos responsáveis pela vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Ceará, domingo, no Estádio de São Januário, o atacante Bruno Paulo espera que o seu desempenho no último jogo da temporada sirva de inspiração para 2011. Neste ano, a promessa teve poucas oportunidades na equipe carioca.