Bruno Paulo festeja estreia pelo Corinthians em amistoso

O atacante Bruno Paulo se destacou pelo Osasco Audax no Campeonato Paulista do ano passado, foi contratado pelo Corinthians, mas só foi estrear pelo time do Parque São Jorge na última quarta-feira, no amistoso contra a Ferroviária, no estádio em Itaquera. Ele ficou 50 minutos em campo e vibrou com o momento.

"Foi inesquecível. Depois de tudo que passei, pude voltar e fazer o que gosto. Foi ótimo", disse, bastante emocionado, ainda com a lembrança recente de sua contusão ligamentar no pé. Dois meses depois ele voltou a treinar, mas ficou treinando e não sendo utilizado pelos treinadores que passaram pelo clube.

Bruno Paulo teve até uma chance de abrir o placar contra a Ferroviária, mas acabou não aproveitando. Mesmo assim prometeu maior empenho para mostrar seu valor para a torcida. "Eu estou tentando e vou continuar assim. Quero pegar mais ritmo de jogo e espero da próxima vez fazer o gol", afirmou.

Com vínculo até julho de 2019, Bruno Paulo ainda está cotado para ser emprestado para outra equipe. Mas ele já avisou que não pretende mudar de ares e quer cavar seu espaço no Corinthians. "Não quero ser emprestado, quero ficar aqui", avisou o atacante, que pretende ter mais oportunidades para dar alegria à torcida.