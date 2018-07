Bruno Peres faz primeiro treino de preparação física no São Paulo

A novidade no treinamento do São Paulo nesta sexta-feira foi a presença do lateral-direito Bruno Peres, que pela primeira vez trabalhou no gramado com os preparadores físicos. O atleta, de 28 anos, ainda não fez atividades práticas juntos com os demais companheiros.

Bruno Peres foi anunciado como reforço do clube tricolor paulista na semana passada, em vídeo divulgado pelo setor de comunicação do clube, no qual o meia-atacante Nenê falava sobre a novidade.

O jogador ainda estava na Europa, de férias, quando fechou o empréstimo de um ano e meio junto à Roma. Ele conheceu as instalações do CT da Barra Funda, na capital paulista, apenas no último domingo. Nos últimos dias, realizou exames médicos e resolveu as questões burocráticas antes de ficar à disposição da comissão técnica.

Nesta sexta-feira, em seu primeiro trabalho, o ala fez exercícios aeróbios, com bola, que contaram com alternâncias de velocidade, direção e intensidade.

É o segundo reforço do São Paulo na intertemporada. Antes, o clube paulista acertou a contratação do atacante equatoriano Joao Rojas, que inclusive já participou de jogo-treino com a equipe, escalado pelo técnico uruguaio Diego Aguirre em trio ofensivo, com Diego Souza e Everton.

O time tricolor volta a campo na próxima quarta-feira contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está na terceira posição, com 23 pontos. Os cariocas lideram, com 27.

Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo encara o Colón, da Argentina, pela segunda fase, em dois jogos no mês de agosto.