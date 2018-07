Bruno Peres minimiza críticas e diz que equipe santista evoluiu

SANTOS - O futebol do Santos está longe de ser vistoso e ainda não empolga o seu torcedor, que cobra melhores atuações do time, mas Bruno Peres garante que o time está no caminho certo, tanto que venceu os últimos dois jogos, diante de Atlético Sorocaba e Guarani. Para ele, a equipe apresentou evolução, especialmente no duelo com o time de Campinas, no último sábado, vencido por 2 a 1, na Vila Belmiro.

"A gente está no caminho certo, creio que a gente está evoluindo na competição. Os jogadores irão ver que a gente está indo pelo caminho certo. A gente está trabalhando para que as coisas boas aconteçam. No último jogo, a equipe já criou mais oportunidades", disse.

Bruno Peres, que foi titular nas últimas duas partidas, afirmou que as cobranças do técnico Muricy Ramalho o tem ajudado a melhorar no Santos. "Ele me cobra bastante para chegar no fundo, para que eu seja uma válvula de escape, um desafogo para o time. Eu tenho trabalhado muito cruzamento, o último passe, porque quando eu acertar sairão mais gols", afirmou.

Em busca da terceira vitória consecutiva, o Santos vai enfrentar o Mirassol nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, sem seus dois principais jogadores. O atacante Neymar está na seleção brasileira, enquanto o meia Montillo foi chamado para defender a Argentina.

Bruno Peres garante que o Santos vai conseguir superar os importantes desfalques. "Alguns jogadores já se conhecem há muito tempo. Eu creio que a equipe vai sentir falta do Montillo e do Neymar, mas também acredito que os jogadores que vão entrar vão fazer o melhor", comentou.