Bruno Peres vê Neymar entre os 3 melhores do mundo A inclusão de Neymar na lista dos 23 pré-selecionados para a eleição de melhor do mundo de 2012 não surpreendeu os jogadores do Santos. Habituado a treinar e a jogar ao lado da nova sensação do futebol brasileiro, Bruno Peres afirma que se for levado em consideração apenas a qualidade, o craque santista tem condições de ficar entre os três melhores.