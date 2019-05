Bruno Peres volta a ser relacionado no São Paulo; veja a lista

O técnico Cuca terá 23 jogadores à disposição no São Paulo para a partida contra o Fortaleza, neste domingo, às 19h, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão. A novidade na lista de relacionados é a volta do lateral-direito Bruno Peres, que não tinha sido convocado para os três primeiros compromissos do campeonato.

Como adiantado por Cuca, Anderson Martins (dores no tornozelo) e Alexandre Pato (dores na região cervical) não ficam à disposição para o jogo. Os outros lesionados são Arboleda (estiramento no músculo da coxa esquerda), Luan (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), Rojas (recuperação de cirurgia no joelho direito) e Biro Biro (gastrite nervosa).

A delegação do São Paulo viaja nesta sexta-feira para Fortaleza. Na tarde de sábado, Cuca comanda o último treino no CT do Ceará.

Uma provável escalação para o confronto tem: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Everton, Antony e Toró.

VEJA OS 23 RELACIONADOS:

Goleiros: Jean e Tiago Volpi

Laterais: Igor Vinícius, Reinaldo, Léo e Bruno Peres

Zagueiros: Bruno Alves e Walce

Volantes: Jucilei, Tchê Tchê, Willian Farias, Liziero e Hudson

Meias: Hernanes, Nenê, Everton Felipe, Igor Gomes e Vitor Bueno

Atacantes: Everton, Helinho, Brenner, Toró e Antony