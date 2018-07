Bruno promete que Flamengo vai superar má fase

"Sei o que o torcedor passa. Ele está acostumado a vencer. No ano passado, pegaram aquela nossa subida, mas este ano viram a gente sair da Libertadores do jeito que saímos. Eles têm todo o direito de cobrar e nós temos de seguir trabalhando, porque a fase ruim não dura para sempre", afirmou.

Insatisfeito com o tropeço, Bruno não quis nem comemorar o seu gol, em cobrança de falta, na derrota para o Fluminense. "Tem de trabalhar. Foi um gol bonito, mas não somou em nada porque perdemos. O gol não muda nada. Queria mesmo era vencer", disse.

Eliminado da Libertadores na semana passada, o Flamengo está na 11.ª posição no Campeonato Brasileiro, com cinco pontos em quatro jogos. A equipe volta a jogar no próximo sábado, novamente no Maracanã, contra o Grêmio.