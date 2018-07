Bruno quer a classificação para manter o ambiente alegre no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras deixa de lado o Campeonato Brasileiro nesta terça-feira e foca suas atenções na partida contra o Millonarios, às 22h45, em Bogotá, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para o goleiro Bruno, a equipe vai em busca da classificação para manter o clima de confiança, obtido após duas vitórias consecutivas no Brasileiro.

"Em relação à nossa situação no Brasileiro, não muda muito, mas uma vitória e a classificação nos ajuda a manter o clima mais alegre no clube. Mas depois, no Beira-Rio, a história será outra", disse o goleiro, sem esquecer da partida contra o Internacional, sábado, em Porto Alegre. O Palmeiras precisa novamente dos pontos para tentar se afastar da zona de rebaixamento do Nacional.

Bruno acredita que o Palmeiras precisa ter paciência e saber a hora certa de atacar o Millonarios, já que o placar de 3 a 1 no primeiro jogo dá uma larga vantagem ao time brasileiro. "O time rival vai sair para o jogo e a gente tem uma diferença muito boa no saldo de gols. Vamos jogar por uma bola. Se marcarmos um gol, a situação fica ainda mais complicada para o time colombiano. Tenho certeza de que vamos sair classificados."