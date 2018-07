Bruno Ramires é o 3º volante cruzeirense contratado pelo Vitória para 2017

O setor de marcação do meio-campo do Vitória na temporada 2017 será formado por jogadores que até o ano passado vestiam a camisa do Cruzeiro. Nesta terça-feira, o clube baiano confirmou a contratação de Bruno Ramires, jovem de 22 anos revelado nas categorias de base do time celeste.

Contratado por empréstimo, ele chega para disputar posição com Uillian Correia, que fez o mesmo caminho antes, e com o Willian Farias. Este foi emprestado ao Vitória ainda no ano passado e agora foi adquirido em definitivo.

Apesar de ter feito 13 partidas como titular no Brasileirão do ano passado, Bruno Ramires não estava nos planos do técnico Mano Menezes e nem participou da pré-temporada do Cruzeiro. Apresentou-se depois dos demais e ficou treinando à parte. Desde quinta ele estava com o elenco do Vitória, mas só agora foi oficializado.

O Vitória, por outro lado, está montando um elenco forte para 2017. Fechou com o lateral Leandro Salino (veio do Olympiakos, da Grécia), os zagueiros Fred (Grêmio) e Alan Costa (Inter), com o lateral-esquerdo Geferson (também do Inter), os meias Dátolo (Atlético-MG), Gabriel Xavier (Sport), Pisculichi (River Plate) e Cleiton Xavier (Palmeiras) e os atacantes André Lima (Atlético-PR) e Paulinho (Flamengo).