Bruno Rangel faz 2 e Chapecoense empata com Paraná

CHAPECÓ - A Chapecoense perdia o jogo até os 39 minutos do segundo tempo, mas a defesa do Paraná deixou duas vezes Bruno Rangel livre e o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B não perdoou. Aos 39 e aos 41 minutos do segundo tempo ele marcou, chegando aos 17 gols, impedindo a derrota do time catarinense, que empatou em 2 a 2, na Arena Condá, em Chapecó, na tarde deste sábado, pela 16.ª rodada.

Com o empate, a Chapecoense chegou aos 33 pontos, ainda na vice-liderança, e segue sem perder jogando no seu estádio, somando cinco vitórias e um empate. Enquanto isso, o Paraná, sem receber salário há dois meses, segue em quarto lugar, com 27 pontos.

Como acontece quando joga na Arena Condá, a Chapecoense começou o jogo no campo de ataque, pressionando, mas aos dez minutos quem balançou as redes foi o Paraná. Augusto foi fintado por Moacir e derrubou o jogador na área: pênalti. Na cobrança, Reinaldo bateu com força, sem chances para o goleiro Nivaldo, que não chegou na bola.

O gol desestruturou os catarinenses, que não criaram nada no primeiro tempo. Melhor para o Paraná, que teve mais duas boas chances de marcar, mas pecou na finalização.

No segundo tempo, os catarinenses estavam presentes no campo de ataque, tentando chegar ao empate. A Chapecoense deixou o contra-ataque aberto e aos 30 minutos o Paraná ampliou. Após lançamento, Paulo Sérgio bateu na saída de Nivaldo.

Mas a Chapecoense está na vice-liderança e não é por acaso. Aos 39 minutos, após cruzamento, Bruno Rangel dominou no peito e estufou as redes. Dois minutos depois, após chute cruzado, o artilheiro da Série B recebeu e, livre, bateu com força, deixando tudo igual, levando os torcedores ao delírio na Arena Condá.

A Chapecoense joga na terça-feira, contra o América-MG, num dos primeiros jogos remarcados, ainda pela nona rodada. Já o Paraná enfrenta o Sport, no próximo sábado, às 16h20, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 x 2 PARANÁ

CHAPECOENSE - Nivaldo; Fabiano, Rafael Lima, Dão e Anderson Pico (Fabinho Gaúcho); Wanderson, Augusto (Soares), Paulinho Dias e Athos (Danilinho); Fabinho Alves e Bruno Rangel. Técnico - Gilmar Dal Pozzo.

PARANÁ - Luís Carlos; Moacir, Anderson, Brinner e Paulinho; Edson Sitta, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio (Fernando Gabriel) e Kayke; Felipe Amorim (Paulinho Oliveira) e Reinaldo (Paulo Sérgio). Técnico - Dado Cavalcanti.

GOLS - Reinaldo, aos dez minutos do primeiro tempo. Paulo Sérgio, aos 30, e Bruno Rangel, aos 39 e 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco de Paula dos Santos Silva Neto (RS).

CARTÕES AMARELOS - Anderson Pico e Soares (Chapecoense); Anderson, Paulinho e Edson Sitta (Paraná).

RENDA - R$ 88.685,00.

PÚBLICO - 7.698 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).