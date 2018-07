Bruno renova contrato com o São Paulo e agradece a Bauza

O líder de assistências no São Paulo na temporada renovou o contrato nesta terça-feira. O lateral-direito Bruno, que tinha vínculo acertado até dezembro, ficará pelo menos mais um ano no clube. O jogador afirmou em entrevista coletiva que vive o melhor momento desde que chegou ao Morumbi, no começo do ano, graças ao trabalho do técnico Edgardo Bauza.

"O Bauza tem participação nisso no cotidiano. Ele fala sempre nos treinos e nas palestras. Outro fator que vem me ajudando é o Kelvin, que faz as jogadas pelo lado direito e abre espaço para poder passar", afirmou. O lateral deu passe no domingo para o gol de Ytalo na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro e ultrapassou Ganso no ranking de assistências na temporadas, com seis.

Bruno relembrou que começou o ano pressionado com a possibilidade de perder a posição por titular. Bauza indicou à diretoria a contratação do argentino Buffarini, do San Lorenzo, além de contar com o retorno do empréstimo de Caramelo. A concorrência não abalou o lateral. "Nunca deixei de trabalhar, sempre tentei fazer o meu melhor. Se chegar outro reforço, sempre receberemos bem", afirmou.

Bruno admitiu que a renovação de contrato não significa mais tranquilidade. "Isso aumenta a responsabilidade. Lógico que a direção e o grupo confiam em mim. Então, vou ter que trabalhar mais para continuar evoluindo. Agora eu me sinto mais enraizado no São Paulo", disse.

Apesar do bom momento no time, falta a Bruno ainda marcar o primeiro gol pelo clube. "Eu me preocupo mais com a marcação. Quem sabe um dia eu consiga fazer um gol. Estou jogando bem e espero ter essa oportunidade futuramente", comentou.