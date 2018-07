Bruno revela sondagem do Flamengo, mas fala em ficar no São Paulo

O lateral-direito Bruno, do São Paulo, afirmou nesta segunda-feira que sabe do interesse do Flamengo na sua contratação para a próxima temporada, mas o interesse dele é continuar no clube do Morumbi. O jogador disse que gosta do time atual e pretende cumprir até o fim o contrato, válido até dezembro do ano que vem.

Bruno chegou ao clube em janeiro, após deixar o Fluminense e ser contratado por indicação do então técnico do São Paulo, Muricy Ramalho. "Estou com a cabeça no São Paulo, estou feliz aqui e tenho mais um ano de contrato. Se depender de mim, fico muito tempo mais no São Paulo. Meu empresário me comunicou (do interesse), mas não me aprofundei no assunto", contou o jogador em entrevista coletiva.

Titular na posição, o jogador evitou falar sobre a possibilidade de deixar o clube na próxima janela de transferências, ao fim do Campeonato Brasileiro. "Estou com a cabeça no São Paulo, tenho mais um ano de contrato e me sinto feliz comigo. Esse assunto não é comigo, deixou para o meu empresário resolver", afirmou.

Bruno garantiu que no momento prefere pensar na disputa das quatro rodadas finais do Brasileiro. O São Paulo tenta garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores e na próxima quinta-feira recebe o Atlético-MG, no Morumbi. "Estamos treinando forte e pensando em conseguir as vitórias para conquistar a classificação. Quero até pedir para os torcedores nos apoiarem para ficarmos mais fortes e que seja possível no futuro conquistar títulos."