Bruno Rodrigo celebra evolução defensiva do Cruzeiro após a chegada de Mano Depois de muito sofrimento na primeira parte do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro finalmente vê clima de paz na temporada. Fruto, principalmente, da chegada de Mano Menezes. Desde a contratação do técnico, o time mineiro emendou bons resultados e deixou a zona de rebaixamento da competição. Para o zagueiro Bruno Rodrigo, a evolução defensiva tem sido fundamental para esta melhora.