Bruno Rodrigo deve deixar o Santos

SÃO PAULO - O zagueiro Bruno Rodrigo deve estar de saída do Santos. O contrato do jogador termina no fim do ano e como não deve renovar, tem como destinos possíveis o Flamengo e clubes do futebol francês e holandês. "Acho difícil ele continuar. Fizemos uma proposta ao jogador e ele não aceitou", disse o vice-presidente santista, Odílio Rodrigues.

O defensor está no clube desde 2010 e neste ano tem sido titular na vaga do capitão Edu Dracena, que está machucado e só volta a jogar no ano que vem. A tendência é que assim que termine a recuperação, Bruno Rodrigo perca espaço no time e retorne para a reserva.

Por causa disso, o agente do jogador, Bruno Paiva, considera que a melhor opção é procurar outro clube. "A possibilidade dele continuar no Santos é pequena e a prioridade é manter a sequência de jogos que ele vem tendo. O Edu Dracena e o Durval devem continuar sendo prioridade no time titular", afirmou.