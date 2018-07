Bruno Rodrigo diz que confia em time reserva do Santos Os jogadores que foram titulares do Santos no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, só vão se reapresentar no próximo dia 19, quando chegará ao fim as férias de um mês. A única exceção é o zagueiro Bruno Rodrigo, que faz parte do grupo que se reapresentou nesta segunda-feira. O jogador deve ser titular na abertura do Campeonato Paulista, dia 21, contra o XV de Piracicaba, e garante que confia no time reserva do Santos.