Bruno Rodrigo exalta necessidade de vitória no Santos O zagueiro Bruno Rodrigo afirmou nesta terça-feira que espera poder ocupar o lugar de Edu Dracena na partida do próximo sábado, contra o São Bernardo, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O titular cumprirá suspensão após ter tomado o terceiro cartão amarelo no clássico de domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu, e seu provável substituto exaltou a necessidade de o time voltar a vencer depois de ter sido derrotado pelo rival paulista por 3 a 1, no Pacaembu.