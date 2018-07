Bruno Rodrigo lamenta lesões, mas garante que defesa do Cruzeiro segue forte

"Infelizmente aconteceu de alguns jogadores entrarem no departamento médico. Ninguém se machuca por querer. Torcer para que eles voltem o quanto antes, porque todos os jogadores são importantes para a equipe. Conforme pessoal fique à disposição, o professor terá mais opções. Importante todos estarem à disposição para o melhor entrosamento, o Cruzeiro só tem a ganhar com isso", disse.

Apesar de todos os problemas, Bruno Rodrigo acredita que a defesa do Cruzeiro tem condições de repetir o desempenho do Campeonato Mineiro de 2014, quando sofreu apenas cinco gols em 15 partidas, sendo a menos vazada da competição, o que foi decisivo para a conquista do título estadual, ainda mais que os dois jogos da decisão com o Atlético Mineiro terminaram 0 a 0.

"O negócio é não tomar gols. E quando for para a área do oponente, atrapalhar a vida dos zagueiros adversários. Temos de tomar o mínimo de gols possíveis, todos têm de ajudar na marcação. Não será diferente esse ano. Isso é primordial para tomar poucos gols", declarou.

Na estreia no Campeonato Mineiro, porém, o Cruzeiro sofreu e precisou de uma virada no segundo tempo para bater o Democrata em Governador Valadares por 2 a 1. Otimista, Bruno Rodrigo acredita que o time terá menos dificuldade diante da Caldense, neste domingo, no Mineirão.

"Primeiro jogo foi muito difícil devido condições do gramado, que dificultaram o toque de bola. Faz parte em campeonato com estádios irregulares. Temos de saber jogar a competição. Sabíamos das dificuldades que seria o jogo. A equipe se portou bem, teve paciência, para correr atrás e virar. Agora em casa, com apoio da torcida, em um campo que estamos acostumados. Espero que a gente continue numa crescente", disse.