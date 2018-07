Bruno Rodrigo vê Cruzeiro '110%' preparado para decisão

Apesar da maratona de jogos nas últimas semanas, em confrontos decisivos em duas competições diferentes, o Cruzeiro diz estar em boa forma para encarar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Independência. "Todos estão 110%. Estamos preparados. Em momentos decisivos, não tem cansaço. É passar por cima e dar a vida mais ainda", avisou o zagueiro Bruno Rodrigo, que tem sido titular após a lesão de Dedé.

Enquanto começa agora a decisão da Copa do Brasil - o jogo de volta contra o Atlético-MG será no dia 26 de novembro, no Mineirão -, o Cruzeiro luta também para manter a liderança isolada do Brasileirão. Ganhou do Criciúma no último domingo, segurando a vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado São Paulo. E voltará a jogar pelo campeonato no próximo domingo, quando visita o Santos e precisa de um novo resultado positivo.

Segundo Bruno Rodrigo, o momento agora é de pensar exclusivamente na Copa do Brasil, deixando o Brasileirão para depois. E, mesmo jogando na casa do rival - o Atlético-MG será mandante do jogo desta quarta-feira -, ele acredita que o Cruzeiro pode conseguir uma boa vantagem. "Um jogo muito difícil. Um clássico, com ambos times com méritos para chegar à final. É fazer um bom jogo no estádio do adversário. É fazer o nosso jogo e trazer uma vantagem para o segundo jogo", disse o zagueiro.