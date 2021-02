Bruno Rodrigues é inscrito no BID e já pode estrear pelo São Paulo

Primeiro reforço do São Paulo para a temporada 2021, o atacante Bruno Rodrigues foi regularizado nesta terça-feira e já tem condições de estrear. O jogador teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. E poderá entrar em campo pelo Campeonato Paulista.

Vinculado à Ponte Preta, o jogador de 23 anos tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o fim do ano. Agora estará à disposição do técnico argentino Hernán Crespo para a rodada de abertura do Estadual, no domingo, quando o time enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi.

Como não foi inscrito no Brasileirão, Rodrigues não terá condições de defender o São Paulo na rodada final do campeonato. Na quinta-feira, o time vai receber o líder Flamengo no Morumbi, às 21h30. O São Paulo precisa da vitória para assegurar o quarto lugar e a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Se o novo atacante do time não é opção, os demais foram a campo nesta terça, na reapresentação após a inesperada derrota para o lanterna e rebaixado Botafogo, por 1 a 0, na noite de segunda, no Engenhão.

Na atividade, o técnico interino Marcos Vizolli começou a pensar sobre a futura escalação da lateral-esquerda. Isso porque o titular da posição, Reinaldo, e o reserva imediato, Léo, vão cumprir suspensão na última rodada. Reinaldo foi expulso na segunda e Léo recebeu o terceiro cartão amarelo.

Sem a dupla, Vizolli pode recorrer às divisões de base para escalar um lateral-esquerdo na partida contra o Flamengo. As opções são Wellington e Patryck, de 18 anos. Outra alternativa é improvisar um jogador na função.

Em contrapartida, o técnico interino terá o retorno de Daniel Alves. O meia cumpriu suspensão diante do Botafogo e volta para o duelo contra o Flamengo.