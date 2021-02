Bruno Rodrigues prevê no São Paulo oportunidade de mudar a história da família

Vindo da Ponte Preta, o atacante Bruno Rodrigues, primeira contratação do São Paulo para a temporada 2021, revelou, nesta quinta-feira, todas as dificuldades que teve de superar no interior do Rio Grande do Norte para se tornar jogador de futebol e, aos 23 anos, conseguir ter seu trabalho reconhecido por um grande clube do futebol nacional.

"Feliz e focado para este desafio que eu sempre busquei na minha carreira", disse o jogador ao site oficial do clube. "Minha vontade de vencer na vida me trouxe até aqui. E o amor pelo futebol também. Eu e meus familiares passamos por momentos difíceis no passado, e sei que esta oportunidade no São Paulo pode mudar a nossa história", disse o atleta, que assinou contrato por empréstimo até o fim do ano.

"Vou dar o meu melhor aqui. Já senti o peso da camisa ao vesti-la e farei de tudo para agarrar esta chance. A grandeza do São Paulo me deixa motivado, e quero levar isso para dentro de campo", afirma o atacante que atua pelas pontas.

Natural de Ceará-Mirim, Bruno Rodrigues esteve nas categorias de base do Athletico Paranaense em 2014 e teve passagens por empréstimo pelo Joinville (2017), Doxa Katokopia, de Chipre (2018), e Paraná Clube (2019).

Ano passado, foi o principal destaque da Ponte Preta, ao ser o artilheiro, com 11 gols, além de 12 assistências.