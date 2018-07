Bruno se diz confiante em vaga do Fluminense na Copa Libertadores

A sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro fez o Fluminense encostar no G4. Autor da assistência que ocasionou o gol da vitória na vitória sobre o Atlético-PR, na última rodada, o lateral-direito Bruno está confiante na classificação do time para a Copa Libertadores. Ele considera que o time vai precisar ter iniciativa diante do Goiás, fora de casa, no próximo sábado, para poder conquistar mais uma vitória.

"Vai ser um jogo perigoso, ainda mais por ser fora de casa. Temos que buscar a vitória o tempo todo, isso é o mais importante. Temos que vencer o Goiás primeiro e depois pensar no Coritiba. Essas duas partidas são essenciais para que a gente possa beliscar uma vaga no G4", afirmou Bruno.

O jogador acredita que, mesmo a 10 pontos do líder Cruzeiro, o Fluminense ainda tem condições de ser campeão do Brasileiro. "Não é impossível. Claro que sempre acreditamos, mas vamos lutar por essa vaga na Libertadores primeiro. Esse time do Fluminense já conseguiu uma sequência de vitórias em outras competições. Tomara que a gente consiga repetir isso", disse.

A equipe carioca é o sexta colocada da competição nacional, com 51 pontos, apenas dois a menos que o Internacional, quarto colocado e último dentro da zona de classificação para a Libertadores.