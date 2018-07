Bruno sente incômodo e se torna dúvida no São Paulo para clássico

O técnico Ricardo Gomes pode ter um problema para escalar o São Paulo nesta quinta-feira, no clássico diante do Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Bruno sentiu um incômodo muscular nesta terça, ficou de fora do treinamento e se tornou dúvida para o duelo.

Bruno reclamou de dores na coxa direita e ficou na parte interna do CT realizando tratamento, sem participar do treino tático comandado por Ricardo Gomes. Caso sua ausência seja confirmada, o treinador terá que mudar o sistema que vinha treinando nos últimos dias.

Com o lateral-esquerdo Mena ainda na seleção chilena, Ricardo Gomes vinha treinando com Buffarini improvisado no setor, Bruno pela direita e Carlinhos mais avançado, como meia. Sem Bruno, Buffarini seria aproveitado na direita e a lateral esquerda seria ocupada por Mena ou Carlinhos, dependendo da condição que o chileno retornar.

No meio de campo, Wesley está de volta após cumprir suspensão. O atacante Chávez, que foi desfalque no treino de segunda para fazer fortalecimento muscular, trabalhou normalmente nesta terça e está confirmado.

Com isso, o São Paulo tem apenas uma dúvida para encarar o Santos. O time da capital deve ir a campo com: Denis; Bruno (Buffarini), Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin e Carlinhos; Chávez.