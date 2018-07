Bruno Silva aposta na versatilidade para conquistar espaço no Botafogo Contratado pelo Botafogo para tentar ajudar a compensar a perda de Willian Arão, que se transferiu para o Flamengo após batalha judicial, Bruno Silva já começou a mostrar serviço, tanto que foi o autor do primeiro gol do time na pré-temporada, em jogo-treino contra o modesto Rio Branco de Venda Nova, do Espírito Santo. E o volante aprovou o início da sua passagem pelo clube carioca.