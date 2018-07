Bruno Silva avalia campanha do Botafogo: 'Falhamos, mas corremos o máximo' O Botafogo pode ser considerado uma das surpresas desta temporada no futebol brasileiro. Depois de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2015 e reformular seu elenco ao fim do ano, segue invicto na temporada 2016 e se tornou um dos favoritos ao título do Campeonato Carioca. Diante deste retrospecto, o volante Bruno Silva fez um balanço sobre os acertos e erros do elenco.