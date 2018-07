Bruno Silva comemora boa fase no Botafogo e descarta mudar estilo

Buscando um bom início de Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Bahia no último domingo por 1 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio, pela terceira rodada. A vitória foi a segunda consecutiva do time, que chegou aos seis pontos na tabela de classificação. Autor do gol, Bruno Silva falou sobre a boa fase que vive.

"Acho que estou no caminho. O Jair (Ventura, técnico) me dá liberdade para isso. Como já falei, não vou mudar minha forma de jogar. Sei da minha responsabilidade em campo. Sou um cara competitivo, não gosto de perder. É só acertar algumas coisas que atrapalharam, tirar como lição. O resto está tranquilo", disse o volante botafoguense.

Com o tento anotado, Bruno Silva chegou aos dois gols em três partidas disputadas. O momento goleador, contudo, deve despertar maior atenção dos rivais. Ao menos é o que acredita. "Daqui a pouco os adversários vão ficar mais atentos, mas acho que não tem que mudar nada. Se está dando certo, vou continuar na mesma. Se a marcação aumentar tenho que pensar rápido para sair dela", completou.

Nesta segunda-feira, o Botafogo treinou em campo anexo ao estádio do Engenhão. Enquanto os reservas foram para o gramado, os titulares permaneceram na academia para fazer trabalho regenerativo. Se recuperando de lesão, o meia argentino Montillo esteve em campo, assim como os zagueiros Emerson Silva e Carli, que treinaram em separado.

Os cariocas voltam a treinar nesta terça-feira. No dia seguinte acontece o jogo diante do Sport, no Recife, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, os comandados de Jair Ventura venceram por 2 a 1 e por conta do resultado podem até empatar que ainda assim se classificam.