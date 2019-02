Bruno Silva credita empate à falta de sorte e noite inspirada de goleiro rival

Mesmo jogando em casa, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, o Fluminense esbarrou em uma boa atuação do goleiro Hurtado e ficou apenas no empate sem gols contra o Antofagasta, do Chile. Segundo o volante Bruno Silva, faltou sorte para o time tricolor sair com uma boa vantagem de campo.

"Esperávamos vencer. Mas sabemos que seria uma decisão de 180 minutos e ainda temos o segundo jogo para definir. Tivemos bastante posse de bola, tentamos de diversas formas, mas faltou sorte para balanças as redes e por isso vamos focar em conseguir um bom resultado fora de casa para garantir a classificação", disse volante em entrevista coletiva após o duelo.

O jogo de volta da primeira fase será daqui a praticamente um mês, no dia 20 de março, desta vez na cidade de Antofagasta, no Chile, às 21h30 (de Brasília). A equipe carioca joga por um empate com gols ou uma vitória simples para avançar. Em caso de mais um empate por 0 a 0, a decisão irá para a disputa de pênaltis.

Agora o Fluminense volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Carioca, no qual o time tricolor entra campo nesta sexta-feira para encarar o Resende, no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, às 16 horas, pela segunda rodada da Taça Rio - o segundo turno do Estadual.