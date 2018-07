Bruno Silva destaca importância de bom início no Brasileirão para o Botafogo

Com uma pausa em seus jogos na Copa Libertadores, o Botafogo volta as atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro. No dia 14, a equipe carioca visita o Grêmio, às 19h, em Porto Alegre. O volante Bruno Silva lembrou que no ano passado o time teve um início irregular - conquistou sua primeira vitória na competição na terceira rodada, além de ter ficado mais quatro jogos sem triunfar depois disso. Agora, ele espera um começo bem diferente e vê a equipe mais bem preparada, mesmo que tenha as atenções divididas com a Libertadores.

"Ano passado foi bom para a gente aprender, cometemos muitos erros no começo. Serviu de lição. Mantivemos uma base, por isso resultados vieram esse ano. Ficou muito do time do ano passado. Encontramos uma forma de jogar, que até hoje está. Foi importante ter sofrido no começo. Esperamos começar já sabendo o que não errar", afirmou.

Curiosamente, o adversário da estreia no Brasileirão será o mesmo da última rodada da competição nacional de 2016, e o duelo traz boas recordações para Bruno Silva, autor do gol diante do Grêmio, que naquela oportunidade classificou o Botafogo para a Libertadores deste ano.

"Estávamos conversando sobre isso. Estreamos já contra o Grêmio, equipe com quem a gente fechou o ano passado. Fiz o gol da vitória, que garantiu o Botafogo na Libertadores. São boas lembranças. Espero que domingo possa estar em campo ajudando a equipe. É um jogo complicado, quem sabe volte a fazer mais um gol", disse o jogador, fazendo referência ao placar de 1 a 0 na temporada passada.

Enquanto não volta a jogar, o Botafogo aproveita o tempo livre para ajustar a equipe. Após folga, os titulares realizaram treino técnico nesta quinta, sob o comando do técnico Jair Ventura. Em processo de recuperação de lesão na coxa direita, o meia Montillo apareceu no gramado do Engenhão e fez trabalho com bola. Também com problema na coxa, Camilo realizou exames para saber a gravidade da lesão e aguarda os resultados.