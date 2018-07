Bruno Silva diz que Botafogo 'vai jogar 12 finais' no Campeonato Brasileiro

Eliminado na semifinal da Copa do Brasil - para o Flamengo - e nas quartas de final da Copa Libertadores - para o Grêmio -, o Botafogo concentra agora todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. E o elenco tem encarado o desafio com grande entusiasmo.

Para o volante Bruno Silva, um dos grandes destaques botafoguenses da temporada, o time carioca está embalado com o ritmo de decisões. Assim, ele garantiu que a equipe vai encarar as 12 últimas rodadas do Brasileirão como se fossem finais.

"Nosso ano praticamente todo envolveu decisões. Não queremos perder essa atmosfera. Nos acostumamos com jogos grandes e, assim, vamos tratar todos os desafios do Brasileiro. O Botafogo vai jogar 12 finais até dezembro. Queremos ganhar todas", salientou.

E, segundo ele, o objetivo do elenco vai ser um só: colocar novamente o Botafogo na disputa da Libertadores. "É o nosso objetivo. Um clube como o Botafogo precisa disputar todo ano a Libertadores. Sentimos o gosto, fizemos uma grande campanha e queremos viver isso novamente. Importante é estarmos unidos, com comprometimento. Temos que seguir assim. Com essa média podemos chegar nos líderes, quem sabe", completou.

A equipe volta a atuar nesta quarta-feira contra a Chapecoense, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 27.ª rodada do Brasileirão. Com 40 pontos, o Botafogo ocupa a sexta posição.