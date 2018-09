Bruno Silva e Desábato sofrem fraturas e desfalcam o Vasco contra o Bahia

O técnico Alberto Valentim ganhou dois problemas de última hora para escalar o Vasco no jogo contra o Bahia, nesta segunda-feira, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os volantes Bruno Silva e Leandro Desábato não estarão à disposição da comissão técnica para as próximas rodadas do campeonato.

Os dois jogadores lesionaram o pé durante treinamentos realizados no CT do Almirante, em Vargem Pequena. Bruno Silva sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e foi submetido a uma cirurgia para a colocação de um parafuso na manhã deste domingo.

A lesão é semelhante a sofrida pelo atacante Neymar na véspera da disputa da Copa do Mundo e o prazo de recuperação é de três meses. Ou seja, o volante só deve voltar a jogar na próxima temporada.

Já o argentino Leandro Desábato fraturou o dedo mínimo do pé direito e não precisa ser submetido a intervenção cirúrgica. A expectativa de retorno aos gramados é de quatro semanas.

Contra o Bahia, Alberto Valentim conta com o retorno de Pikachu, que cumpriu suspensão contra o Flamengo. O Vasco é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, já dentro da zona de rebaixamento, com 25 pontos, já o Bahia é o 15ª colocado com 29 pontos, ameaçado de entrar na zona da degola.