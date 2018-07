Bruno Silva elogia elenco do Botafogo e garante time ligado contra o Estudiantes

Após vencer a Ponte Preta por 2 a 0, o Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira de olho no confronto fora de casa contra o Estudiantes, na Argentina, pela Copa Libertadores. Já classificada às oitavas de final, a equipe do técnico Jair Ventura deve contar com alguns reservas nesta quinta. Ainda assim, o volante Bruno Silva acredita que o nível técnico será mantido.

"Sei que estou em um bom momento, mas o grupo todo é forte. Quem entra sempre corresponde. O Botafogo está bem servido, não é só o Bruno. Todos têm qualidade. Nossa equipe já tem uma identidade, uma forma de jogar. Temos nossa estratégia bem definida", disse o volante.

Segundo colocado do Grupo 1, o Botafogo possui os mesmos 10 pontos do líder Barcelona, de Guayaquil (Equador), mas leva desvantagem nos critérios de desempate. Mesmo que atue com uma formação mista, Bruno Silva garantiu a relevância do embate. "Vamos procurar fazer o que já estamos fazendo. O jogo vale muito para nós. Respeitamos o Estudiantes, mas queremos a vitória. Temos a pretensão de ficar em primeiro no grupo".

No treino do dia, enquanto os reservas foram para o gramado, os titulares permaneceram na academia realizando trabalho regenerativo. Poupado contra a Ponte Preta, o zagueiro Emerson Silva fez atividade à parte. Com o resultado positivo diante da equipe de Campinas (SP), os botafoguenses chegaram os três pontos, na 12.ª colocação do Campeonato Brasileiro, se recuperando do revés na estreia para o Grêmio.