Bruno Silva lamenta empate do Cruzeiro no clássico e exalta força de elenco

No último jogo antes do duelo contra o Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro ficou no empate sem gols contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado não ajudou o time na classificação do Campeonato Brasileiro e também não agradou ao elenco.

"A gente queria vencer, o torcedor veio em grande número. Tivemos um volume maior que o Atlético-MG, então não estamos felizes com o resultado. Fizemos bom jogo, apesar de mexido jogamos de igual para igual", comentou o volante Bruno Silva.

"A gente mereceu sair com a vitória, principalmente pelo segundo tempo. Criamos mais que o Atlético no segundo tempo. Espero que na quarta-feira a gente possa sair com a vitória", completou o atacante Sassá, se referindo ao duelo contra o Boca Juniors, quarta-feira, em Buenos Aires.

Bruno Silva e Sassá tiveram oportunidade nesta tarde porque o técnico Mano Menezes poupou todo time visando o confronto da Libertadores no meio de semana. Dos jogadores considerados titulares, apenas o meia Thiago Neves entrou em campo, vindo do banco reservas, no segundo tempo.

"O jogo de hoje mostra a força do elenco, muitas vezes colocado em cheque. O Mano (Menezes) teve a confiança de mexer no time e jogamos de igual para igual com o Atlético-MG. Isso fortalece ainda mais o grupo para o jogo de quarta-feira", encerrou Bruno Silva.

O Cruzeiro é o sétimo colocado do Brasileirão, com 34 pontos. Tem mínimas chances de brigar pelo título, mas segue adiante em duas competições importantes. Além da Libertadores, o time disputa a semifinal da Copa do Brasil, competição em que corre atrás do bicampeonato após o título obtido em 2017. Já venceu o Palmeiras, por 1 a 0, em São Paulo, e joga pelo empate na volta, dia 26, no Mineirão, para ir à final.