Bruno Silva minimiza críticas ao Botafogo e garante: 'Às vezes 1 a 0 é goleada'

"A gente sabe que o futebol de hoje é muita correria e força física. Quando o Corinthians foi campeão brasileiro, ganhou a maioria dos jogos por 1 a 0 e nem por isso deixou de conquistar o título. Às vezes, 1 a 0 no futebol é goleada. É continuar assim e fazer por merecer. Estamos no caminho certo e disso eu tenho certeza", declarou nesta terça-feira.

Foi justamente Bruno Silva o autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Madureira, novamente por 1 a 0, no último domingo. E apesar de fazer questão de elogiar os resultados recentes da equipe, o próprio volante sabe que ela precisa melhorar para conquistar o Estadual e brigar por grandes objetivos no restante da temporada.

"Sabemos que erramos, vamos entrar com outra postura e também levando as coisas boas que fizemos. Taticamente somos bem organizados, tanto que ainda não perdemos. Será um grande jogo contra o Vasco e isso que é o importante", disse, já mirando o clássico do próximo domingo em São Januário.

Mas enquanto a próxima partida não vem, o volante só se preocupa em comemorar o primeiro gol com a camisa do Botafogo. "Dá uma aliviada, mas também aumenta a cobrança. Sou um cara que me cobro muito e vou querer mais. Veio na hora certa, acho que estava merecendo. Meu último gol tinha sido no Campeonato Brasileiro do ano passado."