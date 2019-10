Bruno Silva minimiza jejum de atacantes do Inter: 'Na hora certa sairão os gols'

O volante Bruno Silva comentou sobre o bom aproveitamento dos meio-campistas do Internacional no ataque e fez questão de minimizar o jejum de gols dos atacantes da equipe. Os jogadores de frente do time não marcam desde a decisão da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, ocasião em que o uruguaio Nico Lopez anotou o gol na derrota por 2 a 1 diante. De lá para cá, já se vão sete jogos.

"Naturalmente, como temos grandes atacantes, a equipe adversária faz uma marcação especial neles. E isso gera espaço para os homens que vêm de trás", comentou Bruno Silva, em entrevista coletiva na manhã deste sábado, na sala de imprensa do CT do Parque Gigante, neste sábado. "Na hora certa sairão os gols", acrescentou ele.

Sobre o jogo deste domingo diante do Vasco, marcado para as 16h no Beira-Rio, o volante destacou o crescimento da equipe carioca com o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Se não me engano, será a quarta vez que enfrento o Vasco apenas neste ano", contou o jogador.

Para ele, porém, o respeito deve se transformar em imposição. "Será um jogo difícil, mas, por jogarmos em casa, temos de fazer nosso jogo e agredir. Tem que valer o fator casa. Para isso devemos manter a posse de bola para ir em busca da vitória", opinou Bruno Silva.

A preparação para o compromisso, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi encerrada neste sábado com um treino com portões fechados no local da partida deste domingo.

Retornando de suspensão, o zagueiro Victor Cuesta treinou normalmente e está à disposição do treinador interino Ricardo Colbachini para o jogo frente aos cariocas.

Outro argentino, o meia D'Alessandro, que atuou apenas no segundo tempo da vitória do meio de semana diante do Avaí em Florianópolis, também poderá ser utilizado desde o início.

O volante Rodrigo Lindoso, por sua vez, ainda é dúvida após sentir um desconforto muscular na coxa e, caso não jogue, deve ser substituído por Bruno Silva. Assim, a provável escalação da equipe deve contar com: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs (Roberto), Victor Cuesta e Zeca; Bruno Silva (Lindoso), Edenílson e Patrick; D'Alessandro e Nico López; Guerrero.

O Inter é o sexto colocado no Brasileirão, com 42 pontos, e luta por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.